نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي شمال وجنوب أسيوط يدلون بأصواتهم في انتخابات الفرعيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت انتخابات نقابتي شمال وجنوب محامين أسيوط، المقامة اليوم الأحد، توافدًا كثيفًا من المحامين للإدلاء بأصواتهم داخل (15) لجنة بمختلف محاكم المحافظة.

ويتنافس على مقعد النقيب بنقابة جنوب أسيوط (4) مرشحين وعلى مقعد الشباب بنقابة جنوب أسيوط (9) مرشحين بينما يتنافس على مقاعد العضوية (26) مرشحًا.

وفي نقابة شمال أسيوط يتنافس (3) مرشحين على مقعد النقيب بينما يتنافس على مقعد الشباب (11) مرشحًا و(23) مرشحًا يتنافسون على مقاعد الأعضاء، وبلغ عدد من لهم حق التصويت (4040) عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة المحامين جنوب أسيوط، و(3548) عضوًا بنقابة المحامين شمال أسيوط.