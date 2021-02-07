انت الان تتابع تفاصيل خبر أخبار مصر اليوم.. مفاجأة من الصين لمصر ومصير الحكومة المصرية والتعليم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتابع معكم آخر أخبار مصر اليوم. حيث شهدت جمهورية مصر العربية بعض التغييرات والمفاجآت في مختلف المجالات. وتضمنت أخبار مصر وزارة التربية والتعليم، وتنبيهات من وزارة الصحة للمصريين، ومفاجأة من دولة الصين لجمهورية مصر العربية. سوف نذكرلها إليك في هذه المقالة.

قرارات مفرحة من وزير التربية والتعليم أحدث أخبار مصر

حيث صدرت قرارات مفرحة من وزير التربية والتعليم للمعلمين ضمن أخبار مصر، فشهد الأسبوع الماضي العديد من القرارات والأحداث المهمة في قطاع التعليم. سواء من خلال قرارات وزارة التعليم واستعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أو مخاطبة المديريات بشأن الحوافز الإضافية للمعلمين. أعرف أكثر عن موعد صرف حوافز المعلمين.

وقامت وزارة التعليم بتوقيع نظام بروتوكول تعاون يوم الإثنين الماضي مع مجموعة فولكس فاجن داخل مصر من أجل إطلاق أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر.

وقد أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم المصري أنه سيتم فتح باب الترقي للمعلمين من جديد لمن هم تخلفوا عن التقديم لترقي المعلمين بالدفعات السابقة.

من أخبار مصر تقديم دولة الصين هدية مفاجأة لجمهورية مصر العربية

حيث أعلن السفير الصيني بمصر قرار الصين بمنح مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس الكورونا المستجد. تكفي لـ 150 ألف شخص.

وقد أضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة جائحة الكورونا، فضلا إلى أنها تعتبر ممارسة حية لترجمة مفهمون المصير المشترك الصحي للبشرية على أرض الواقع.

تعليمات وزارة الصحة المصرية للمواطنين أحدث أخبار مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر موقعه الرسمي أبرز إحصائيات الوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر مقارنة بدول العالم، وقد شملت الإحصائية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة التي ثبت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها وزارة الصحة ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إضافة إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة الجديدة، واحتلت مصر المركز 62 في عدد المصابين بفيروس الكورونا من بين 215 دولة حول العالم.

وقد شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمنتهى الحزم، كما أكد أن هناك توجيها واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الموصي بها.

مصطفي بكري يكشف عن تعديل وزاري مرتقب

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تعديل وزاري مرتقب سيجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقال خلال برنامجه إن هناك مناقشات واسعة تجري داخل البرلمان تشير إلى أن هناك خطوات مهمة في المرحلة المقبلة. لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث تعديل وزاري بعد جلسات الاستماع التي عقدها البرلمان للوزراء.

وقد أضاف إلى أنه في ضوء هذه المناقشات فإن صانعي القرار يجري تقييم لكل وزير، مشيرا إلى أن هذا التعديل سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الأغلب.

وقد أوضح مصطفى بكري أنه من المحتمل بقوة أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة ألا أنه إلى الآن لا توجد معلومة مؤكدة في هذا الصدد. كما أنه من المحتمل أن يرحل 12 وزيرا، كما أكد أن البرلمان المصري في مرحلته الجديدة هو برلمان ناهض ورغم احتوائه على عدد من الأعضاء صغار السن إلا أنهم كبار العقل أيضا.