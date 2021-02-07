انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر الأخبار.. خبر سار لكل المصرين وقرارات التموين وعقار فيصل المحترق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث وردت في آخر الأخبار بجمهورية مصر العربية مجموعة من الأحداث جديدة صدرت علي هيئة مجموعة من الأخبار منها السارة للمصرين ومنها المصيرية المتعلقة ببعض القضايا والأحداث. وسنذكر لكم آخر الأخبار في هذه المقالة.

آخر الأخبار: خبر سار للمصرين وسيحزن أعداء مصر

فقد صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة سجلت بالأمس ثاني أعلى عبور يومي للسفن، وثالث أعلى إيراد يومي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم عبور 74 سفينة في الاتجاهيين دون انتظار بإجمالي حمولات إضافية قدرها 4 مليون طن وربعمائة ألف.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الأرقام القياسية التي تسجلها قناة السويس يوما تلو الآخر رغم تحديات فيروس الكورونا علي صناعة النقل البحري تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس المصرية في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب.

آخر الأخبار عن مفاجأة وزير التموين للمصريين

وقد فجر وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي مفاجأة جديدة بشأن استخراج بطاقات تموين جديدة، فقد أكد الدكتور المصيلحي أن كافة ذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقة تموين جديدة، كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات، وأنه خلال من 8 إلى 10 أيام سيتم فتح باب إصدار بطاقات تموينية جديدة وفقا للشروط، وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور المصيلحي أحد المشروعات بمنطقة التجمع الخامس.

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آخر الأخبار عن الأرصاد وحالة الطقس

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس المتوقعة وارتفاع جديد في الحرارةـ فقد أعلنت الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة يصاحب ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على أي من المحافظات وسط تراجع لكافة الظواهر الجوية المؤثرة علي الطقس. ويكون الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة ما بين المائل للدفيء والدافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وبارد ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة.

وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة 21 – السواحل الشمالية 20 – جبال البحر الأحمر 24 – شمال الصعيد 22 – وجنوب الصعيد 25 درجة.

قرار النيابة بشأن عقار فيصل المحترق

فقد أصدرت النيابة قرار فوري بشأن عقار فيصل المحترق. فأمرت النيابة المصرية الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة عقار فيصل المحترق والتحقيق في وجود تعدي علي حرم الطريق الدائري.

حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي علي حرم الطريق للعقار منذ إنشاءه، كما أمرت النيابة بإنشاء لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة، فهي من الإجراءات التي كان يجب الالتزام بها لتحقيق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك العقارات.

وتكليف الوحدة المحلية بمنطقة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهية إلى هدم العقار بشكل كلي.