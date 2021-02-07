أكمل نجاتى: التأمين الصحى الشامل يرفع العبء من على كاهل المواطن.. وندعم الفرق الطبية

النائب أكمل نجاتى - أرشيفية
أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الدور الذى قام به أبطال الفرق الطبية فى مواجهة أزمة فيروس كرونا، من أطباء وأطقم تمريض، ومسعفين وصيادلة، وفنيين وإداريين، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم المعنوى كفكرة العملات المعدنية أو الدعم التشريعى من خلال رفع كفاءة المنظومة الطبية، وحل المشكلات الخاصة بالفرق الطبية.
أكمل نجاتى: التنسيقية لديها تشريعات تخفيف الأعباء عن الفرق الطبية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتى، إلى وجود دراسات خاصة بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معنية بدعم الفرق الطبية أمام اللجان النوعية المختصة، لصدور تشريعات من شأنها تخفيف الأعباء على الفرق الطبية، معنويًا وماديًا، إضافة إلى عمل جلسات استماع للمشاكل التشريعية التى تواجهها الفرق الطبية والنقابات.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتى:" ندرس تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، على جميع المواطنين، على أن تقلل المدة التى سيطبق فيها بدلا من عشرة سنوات، مما يخفف من تكاليف العلاج من على كاهل المواطن".
كما أشار النائب أكمل نجاتى، إلى وجود مبادرة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدعم الفرق الطبية تعليميا وكيفية الحصول وعمل زمالات من كليات الطب العالمية، مؤكدا أن التنسيقية لن تتوانى عن دعم أى أبطال يقدمون الأفضل للدولة المصرية، ومن واجبنا تذليل العقبات له.
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