أكمل نجاتى: التأمين الصحى الشامل يرفع العبء من على كاهل المواطن.. وندعم الفرق الطبية

أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الدور الذى قام به أبطال الفرق الطبية فى مواجهة أزمة فيروس كرونا، من أطباء وأطقم تمريض، ومسعفين وصيادلة، وفنيين وإداريين، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم المعنوى كفكرة العملات المعدنية أو الدعم التشريعى من خلال رفع كفاءة المنظومة الطبية، وحل المشكلات الخاصة بالفرق الطبية.

أكمل نجاتى: التنسيقية لديها تشريعات تخفيف الأعباء عن الفرق الطبية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتى، إلى وجود دراسات خاصة بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معنية بدعم الفرق الطبية أمام اللجان النوعية المختصة، لصدور تشريعات من شأنها تخفيف الأعباء على الفرق الطبية، معنويًا وماديًا، إضافة إلى عمل جلسات استماع للمشاكل التشريعية التى تواجهها الفرق الطبية والنقابات.