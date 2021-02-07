الطقم الأبيض في اليوم الأسود.. حكاية "شورت وفانلة" قبل موقعة الأهلي وبايرن

هنالك مواقف كثيرة في عالم الساحرة المستدير،ومن ابرزها طرائف في الملاعب حول العالم او لقطات مثيرة اومعتقدات ييعتقدها البعض من اشياء يتشائم من الجماهير أو لاعبين كرة القدم وخاصة الجماهير التي تلتفت لكل شئ، وإليكم صدفة عجيبة.

في تاريخ مواجهات فريق بايرن ميونخ والذي يتميز بالزي الأحمر بالكامل وهو الزي الأساسي ألتفتت الجماهير بأن الفريق عند مواجهاته بالزي الأبيض البديل يكتسح الفريق الذي يلعب أمامه حيث حقق الفوز بنتيجة 6-2 هو الفوز الرابع عشر على التوالي في منافسات دوري أبطال أوروبا ليحطم الفريق رقمه القياسي مجددا.

بينما في مباراة لفريق بايرن ميونخ والذي كان يرتدي الزي الأبيض حينها أمام فريق برشلوة الاسباني هذه المواجة التي لم ينسها عشاق البرسا والتي انتهت بنتيجة كارسيه 8/2.

أما في البطولة الأوروبي فقد وصل الفريق بقيادة كلينسمان لربع نهائي دوري الأبطال بعد تصدره لمجموعته وسحقه لسبورتينغ البرتغالي في الدور الاقصائي الأول بنتيجة قياسية هي 12-1 في مجموع المبارتين.

وفي بطولة دوري ابطال أوروبا أكتسح فريق بايرن ميونخ فرقي تشيلسي 1/7 في مجموع المباراتين.

وتعد هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، حيث تواجها من قبل في مباراتين وديتين، الأولى عام 1977، والثانية عام 2012.

فاز الأهلي في المباراة الأولى نتيجة 2-1، بينما فاز فريق بايرن ميونخ في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

واجتمع الفريقين من قبل في كأس العالم للأندية نسخة 2013، والتي فاز بها العملاق البافاري، ولكن لم يتواجه الفريقين في تلك النسخة.

بينما يترقب المجاهيرة حول العالم مواجة فريق بايرن ميونخ أمام فريق النادي الأهلي غداً الأثنين والذي يرتدي فريق البايرن الزي البديل الأبيض و المارد الأحمر الزي الأحمر بالكامل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتذاع المباراة عبر قنوات bein sports HD، كما أعلنت شبكة القنوات القطرية، عن إذاعة المباراة عبر قناتها المجانية المفتوحة.

وقد فاز النادي الأهلي أمام فريق الدحيل القطري والتي انتهت بهدف نظيف دون رد للمارد الأحمر واحرز الهدف لاعب الفريق حسين الشحات الذي تألق في المباراة.

