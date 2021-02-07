مصارع عالمي محترف يتحول إلى امرأة مكتملة الأنوثة

هاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمريكي جابرييل آلان توفت، النجم السابق في رياضة المصارعة الترفيهية "WWE" للمحترفين، والمشهور باسم "تايلر ريكس" على حلبات المصارعة، وذلك جراء إعلانه عن تغيير اسمه وجنسه على السواء ليتحول إلى إمرأة ويفاجىء جمهوره ومحبيه لينقلب هذا الشغف والحب الشديد له إلى عداء بسبب ما بدر منه.

جابرييل آلان توفت والتحول الجنسي

لاقى جابرييل آلان توفت العديد من الإنتقادات اللاذعة التي شملت ألفاظ نابية بسبب تحوله الجنسي وتشهيره بذلك، إلا أنه وجد العديد من الجمهور الذي يؤيد فعلته التي أثارت حالة من الجدل.

قرر جابلي، توديع حلبات المصارعة التي شهدت على نجاحات جمة له وبطولة مختلفة منها "WE Florida Championship Wrestling"، من أجل قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، زوجته بريسيلا وابنتهما.

في سياق متصل، أسس نجم مصارعة "WWE" مع زوجته شركة لياقة بدنية مع تطبيق لتحويل جسم وعقل وروح الرجال والنساء من خلال تمارين الفيديو وبرامج التغذية والتدريب التحفيزي.

قصة المصارع جابرييل آلان توفت

وأصدر خبير اللياقة البدنية البالغ من العمر 42 عامًا، بيانًا، واصفًا من خلاله رحلته بأنها قصة مثيرة التفاصيل وسرية.

وجاء في البيان وفقا لموقع "PR Newswire" الآتي: "جابي على وشك مشاركة قصتها المثيرة عن الانتقال بين الجنسين من نجم بطولة WWE، ولاعب كمال أجسام وخبير لياقة بدنية إلى أنثى رائعة مكتملة الأنوثة".

وأضاف البيان: "على الرغم من نجاحات خلال وبعد مسيرته في WWE، كان جابي لا يزال يصارع مع شخصية سرية تسكن بعمق في داخله، هذه الشخصية كانت تختبئ في صمت داخل روحه الصاخبة منذ الطفولة".

انتهى البيان: "أخيرا، بمباركة زوجته المحبة بريسيلا، جابي مستعد للكشف عن هويته الحقيقية، يعرف الآن باسم جابي، امرأة جميلة وحكيمة وذكية ورائعة".