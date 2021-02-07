"فتش عن المشاكل".. تاريخ مواجهات حسام حسن مع الزمالك

يلتقى الزمالك بالإتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز، علي إستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم.

يسعي الزمالك لمداوة جراحه بعد الهزيمة القاسية من غزل المحلة في الجولة الماضية، بهدفيين مقابل هدف وحيد، ، ومصالحة جمهور الفارس الأبيض عقب الإنتقادات اللاذعة التي وجهتها الجماهير للاعبين.

ويقود زعيم الثغر حسام حسن والذي يشهد تاريخ مواجهاته مع القلعة البيضاء العديد من الأرقام والأحداث الساخنه حتى وإن تولى العميد الإدارة الفنية للفارس الأبيض في أوقات سابقة.

التقي حسام حسام – في الإدارة الفنية – بالزمالك في العديد من المباريات بالدوري المصري تارة وفي كأس مصر تارة أخري.

وتعد مواجهة اليوم هي المواجهة الـ 15، التي سيواجه فيها حسام حسن نظيره الزمالك مع مختلف الأندية: المصري البورسعيدي وبيراميدز والاتحاد السكندري.

تولى العميد القيادة الفنية لـ 14 مواجهة أمام الزمالك قبل مواجهة اليوم، حقق الإنتصار في 3 مواجهات منهم، وحقق التعادل في مثلهم، أخرهم مباراة سموحة والزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز للعام الماضي، فيما حقق الفارس الأبيض 8 إنتصارات علي حسام حسن في تاريخ المواجهات.

أحرز خط هجوم الفرق التي يقودها حسام حسن 12 هدف في شباك الزمالك، بينما تلقى خط دفاع حسام حسن أمام الفارس الأبيض 17 هدفا في المواجهات السابقة بين العميد والقلعة البيضاء.

قاد حسام حسن فريق الاتحاد السكندري في مباراتين ضد الفارس الأبيض بالدوري الممتاز موسم 2014 / 2015، وخسر المباراتين بنتيجة 1-0،2-0 على الترتيب، هل يتلقى الهزيمة الثالثة اليوم أمام الزمالك أم يحقق زعيم الثغر الإنتصار.

مشاكل حسام حسن مع الزمالك

تشهد مباريات الزمالك مع الفرق التي يقودها حسام حسن علي مر المواجهات العديد من الأحداث المتشابكة منها:

مباراة الزمالك والمصري وكان حسام يتولى القيادة للفريق البورسعيدي في هذا الوقت، كان أبرزها توجيه جماهير الزمالك سبابا لمدرب المصري، حسام حسن، ورد عليهم حسام حسن بطريقة مستفزة للجمهور الزمالكاوي أيضا، حين أمسك بقميص أحمر ووضعه على قلبه، وكذلك قميص أخضر، في إشارة إلى اعتزازه بتاريخه في النادي الأهلي، وكذلك بفريقه المصري البورسعيدي.

الزمالك وسموحة وإستفزاز حسام حسن

مباراة الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الكمصري الممتاز، شهدت تلك المباراة إستفزاز الجمهور لحسام حسن والذي قام بإلقاء منديل أبيض علي الأرض، ثم دهسه بعد ذلك بين قدميه، قبل أن يشن الجمهور السباب علي لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب المصري مرة أخري.