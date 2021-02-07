هل ينجح الأهلي في عبور بايرن ميونخ؟.. حمادة صدقي يجيب لـ دوت الخليج

كشف حمادة صدقي ان النادي الأهلي حقق نتيجة جيدة أمام فريق الدحيل القطري في مباراته الأخيرة.

وقال حمادة صدقي لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "ان النادي الأهلي قدم اداء جيد جداً في مباراته الأخيرة أمام فريق فريق الدحيل القطري والمباراة ستكون صعبة خاضتاً ان جميع الاعبين سيجاهدون لتقديم كل منهم اداء مميز أمام فريق قوي مثل بايرن ميونخ" .

واختم حديثة قائلاً: لكن عندما ننظر علي ارض الواقع نراي ان فريق البايرن ميونخ هو من سيحقق نتائج جيدة في المباراة.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأثنين أمام فريق البايرن ميونخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يترقب جماهير الساحرة المستديرة هذا الصدام القوي أمام بطل المانيا، ويأمل جماهير القلعة الحمراء نتائج جيدة خاصة أن ليس هذه المرة الأولي التي يتصادم فيها أمام فريق كبير وان الجماهير اعتادت علي المواجهات القوية، على الجانب الآخر يلعب العملاق البافاري من الدور قبل النهائي، كما تنص لائحة البطولة أن يشارك بطل أوروبا من هذا الدور.

بينما فاز الأهلي في المباراة الأولى نتيجة 2-1، بينما فاز فريق بايرن ميونخ في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

وتبث قنوات بي ان سبورت والقناة المفتوحة و كذلك مجموعة قنوات الكأس المباراة بتعليق صوتي لعلي محمد علي علي شبكة قنوات بي ان سبورت، بينما يقوم خليل البلوشي بالتعليق علي المباراة من خلال قنوات الكأس.

قائمة الأهلي وبايرن ميونخ

قائمة النادي الأهلي تلك البطولة بقائمة تضم كلا من:حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفيخط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

قائمة بايرن ميونخ وتضم كل من:

حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان.

الدفاع: سولى، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هرنانديز، ألابا، بونا سار.

الوسط: كيميتش، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا.

الهجوم: ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، دوجلاس كوستا، موتينج، مولر.

