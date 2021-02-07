إيهاب منصور يطالب التنسيق مع البنوك لزيادة أعداد ماكينات ATM

النائب إيهاب منصور - أرشيفية
علق النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، على بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشيرًا إلى إنه هناك شكاوى كثيرة من انقطاع خدمة الانترنت و ضعف السرعة مما يشكل عبء على كاهل المواطنين ويكبدهم أموال إضافية.
إيهاب منصور: مشروعات الوزارة معطلة بسبب ضعف التنسيق
وأشار عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى قلة عدد ماكينات ATM مما تسبب فى معاناة شديدة للمواطنين، الأمر الذى يضطرهم للذهاب إلى الماكينات من الساعة ٤ فجراً، مطالباً بضرورة عمل تنسيق مع البنوك لزيادة الأعداد.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن مشروعات الوزارة معطلة بسبب ضعف التنسيق مع الأحياء ومراكز المدن، مؤكداً أن هناك بطء شديد فى إجراءات تنفيذ المشروعات للمناطق المحرومة من الخدمة، مشيراً إلى انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.
ولفت عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إلى تأخر ترتيب مصر الدولى فى سرعة الانترنت حالياً إلي الترتيب ١٠٣ وكان الترتيب ٩٢ عام 2019 مما يعكس خطأ فى خطة الوزارة.
كما أشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى ايقاف بدل الوجبات للموظفين ، رغم اضطرارهم للاستمرار فى العمل أكثر من ساعات العمل.
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