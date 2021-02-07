برلمانى لوزير الاتصالات : الواي فاي يلتهم نصف دخل الاسر محدودة الدخل

طالب اللواء على الدين النجار ، عضو مجلس النواب، وزير الاتصالات ن بضرورة تخفيض قيمة اشتراك الانترنت المنزلي ، لتخفيف الأعباء عن الاسر محدودة الدخل ، والتى لديها ابناء فى المدارس .
وقال النائب، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ،للتعقيب على بيان وزير الاتصالات ، أن الانترنت اصبح داخل كل بيت مصري نظرا لتطبيق التعليم أون لاين ، وهو ما يتطلب العمل على سرعة المشكلات التى تواجه الطلبة حتى يستطيعوا استذكار دروسهم من خلال التابلت المدرسي .
وتابع : مصر فيها ما يقربق من 2مليون أسرة يستفيدون من معاش تكافل وكرامة ، ويحصلون على معاش شهر يصل إلى 420 جنيها، وهو ما يعني أن نصف دخل تلك الاسر يتم دفعه على اشترك شبكات الواي فاي .
وأكد النائب ، علي أن أهالي قرى ومدينة فاقوس التي يمثلها تحت القبة ، تقع بيوتهم على مسافة قريبة لا زيد علي 250 مترا من بوكس الاتصالات ، ولكن رغم ذلك يعانون كثيرا من عدم توافر الانترنت بسرعات مناسبة واحيانا غير متواجد بالمرة .
ووجه حديثه لوزير الاتصالات :" تحمل شنطة الاتصالات و عليكم ان توفر لهم الانترنت". .متسائلا من أين ناتي لهم بالانترنت ".
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