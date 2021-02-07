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برلمانى لوزير الاتصالات : الواي فاي يلتهم نصف دخل الاسر محدودة الدخل

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طالب اللواء على الدين النجار ، عضو مجلس النواب، وزير الاتصالات ن بضرورة تخفيض قيمة اشتراك الانترنت المنزلي ، لتخفيف الأعباء عن الاسر محدودة الدخل ، والتى لديها ابناء فى المدارس .

وقال النائب، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ،للتعقيب على  بيان وزير الاتصالات ، أن الانترنت اصبح داخل كل بيت مصري  نظرا لتطبيق التعليم  أون لاين ، وهو ما يتطلب العمل على سرعة المشكلات التى تواجه الطلبة حتى يستطيعوا استذكار دروسهم من خلال التابلت المدرسي .

وتابع : مصر فيها ما يقربق من 2مليون أسرة يستفيدون من معاش تكافل وكرامة ، ويحصلون على معاش شهر يصل إلى 420 جنيها، وهو ما يعني أن نصف دخل تلك الاسر يتم دفعه على اشترك شبكات الواي فاي .

وأكد النائب ، علي أن أهالي قرى ومدينة فاقوس التي يمثلها تحت القبة ،  تقع بيوتهم على مسافة قريبة لا زيد علي 250 مترا  من بوكس الاتصالات ، ولكن رغم ذلك يعانون كثيرا من عدم توافر الانترنت بسرعات مناسبة  واحيانا غير متواجد بالمرة .

ووجه حديثه لوزير الاتصالات :" تحمل شنطة الاتصالات و عليكم ان توفر لهم الانترنت". .متسائلا من أين ناتي لهم بالانترنت ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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