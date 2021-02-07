"أمهات مصر" يناقشن أزمة الزيادة السكانية وكيفية علاجها

طرحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مشكلة وأزمة النمو والزيادة السكانية على أولياء الأمور من الأمهات لمعرفة آراءهن في كيفية مواجهة هذه الأزمة، وذلك في إطار دور الاتحاد التوعوي.

وقالت عبير أحمد، إن الزيادة السكانية عائق للتنمية المستدامة في مصر، وكلما يكون هناك تنظيم للأسرة تساعد الناس في الحصول علي الرعاية الصحية الكاملة والتعليم والمهارات المختلفة وكذلك تحسين المعيشة"، مضيفه: "لازم التركير علي المدارس والجامعات والأجيال القادمة علي ثقافة تنظيم الأسرة، وتركيز الإعلام علي القضية لزيادة الوعي وخاصة الأمهات وذلك بوسائل الإعلام المختلفة، والنزول للقري والنجوع للتوعية".

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "لو كنت مسئولة، هتناقش مع سكان الريف والحضر وخصوصا الصعيد إن طفلين فقط من أجل حياة وتعليم وصحة أفضل وتربية كمان أفضل".

وتابعت ولي أمر أخري: "طفلين كفايه لأن الأطفال بيحتاجوا أمور كتير بعيد عن الماديات، التربيه مش سهله، والاحتواء والطاقه الأبناء بيحتاجوا جهد كبير، كل ما كان العدد أقل هيكون أفضل وعلشان صحه الأم تكون كويسه"، واستكملت أخري: "هعمل حافز تشجيعي للأسر اللي عندها طفلين فقط ومجانيه تعليم وصحه لحد طفلين بس أكتر من اتنين يرفع منهم الدعم".

وقالت ولي أمر: "العزوه ليست بكثرة الأبناء ولكن بتربيتهم وجعلهم نشأ صالح معافا يتحمل مسئولية وطنه ويحافظ عليه وينميه، كثره عدد الأطفال تعمل علي ازدياد معدل الزياده السكانيه وبالتالي التضخم السكني وعدم اتاحه فرصه للدوله في تقديم الخدمات السكنيه وغير كده بيكون في ضغط علي مواردنا".

وأضافت ولي أمر: "الأمر ينقسم لشقين، أولا الإهتمام بالتعليم والتوعية خاصة فى الريف والقرى للقضاء على الموروثات الخاطئة مثل تفضيل الأولاد على البنات، ثانيا نفكر برا الصندوق مش مجرد أننا ازاى ننظم النسل فقط لا ازاى استفيد أصلا من الزيادة اللى حصلت بالفعل لأنها أمر واقع خلاص نفكر ازاى نحولهم من مستهلكين لمنتجين، ممكن نستعين بتجارب دول أخرى زى الصين والهند ازاى استفادوا من الزيادة السكانية الرهيبة عندهم وحولوهم لقوى عاملة يبقى بدل ما نفكر ازاى نوفر لهم دعم وانهم مستهلكين فقط لا نخليهم منتجين وهما اللى يوفروا الدعم لنفسهم".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن المشاكل تحتاج التكاتف من الشعب والحكومة والدولة لحلها، مشيرًا إلى أن الدولة تقلل النمو العشوائي. وتطرق السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، إلى الحديث عن مشكلة الزيادة السكانية، متسائلًا: «هل المجتمع منتبه المشكلة بتعمل فيه إيه؟».

وتابع: "محدش تناول المسألة من منظور تاني، هل انتبهت هتأكلهم منين أو تعيشهم فين؟ نولي تنظيم الأسرة اهتمامًا خاصًا، ولا تتصوروا نعمل قانون وإجراءات عنيفة مع الناس المرحلة الحالية".