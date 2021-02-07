وسط تصفيق حاد.. أشرف رشاد يثبت بالأرقام عدم استحواذ مستقبل وطن على الحديث تحت القبة

مداخلة قوية لزعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، حصدت موجة كبيرة من تصفيق النواب، في معرض رده على أحد النواب اللذين ألمحوا إلى سيطرة حزب الأغلبية على المداخلات والتعليقات تحت القبة.

أشرف رشاد الأمين العام لحزب الأغلبية مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب، ذكر خلال الجلسة العامة: لي مداخلة بمثابة عتاب لأحد الزملاء وليس شكوى، النائب ذهب إلى أن مستقبل وطن يأخذ أكثر من حقه، رغم أن مستقبل وطن احتفظ بـ 32% من المداخلات مع جلسات الحكومة، أحترمنا وأرتضينا إعطاء الفرص للمعارضة قبل الأغلبية.

وواصل: استمرارا لنبرة العتاب: النائب المحترم تحدث 6 مرات في بيانات الوزراء، وهو مالم يتاح لأكثر من 280 نائب من مستقبل وطن.

واختتم: الأغلبية ستتعاون دوما لإرساء قواعد الحديث داخل القاعة، ونرحب بالمعارضة قبل الأغلبية.