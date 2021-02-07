على الدين النجار لـ وزير الاتصالات: الإنترت يلتهم نصف دخل الأسر.. ولابد من تخفيض قيمة الاشتراك المنزلى

على الدين النجار - أرشيفية
طالب النائب على الدين النجار، عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية، وزير الاتصالات بضرورة تخفيض قيمة اشتراك الإنترنت المنزلى، لتخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، والتى لديها أبناء فى المدارس.
على الدين النجار: لابد من معالجة كل مشكلات الانترنت
وقال عضو مجلس النواب، على الدين النجار:" الإنترنت أصبح داخل كل بيت مصري، نظرا لتطبيق التعليم الأون لاين، وهو ما يتطلب العمل على معالجة كل المشكلات، حتى يستطيعوا مذاكرة دروسهم من خلال التابلت المدرسى.
وتابع عضو مجلس النواب، على الدين النجار: مصر بها ما يقرب من 2 مليون أسرة يستفيدون من معاش تكافل وكرامة، ويحصلون على معاش شهر يصل إلى 420 جنيها، وهو ما يعني أن نصف دخل تلك الأسر يتم دفعه على اشترك شبكات الواي فاي.
وأكد النائب على الدين النجار، على أن أهالي قرى ومدينة فاقوس التي يمثلها تحت القبة، تقع بيوتهم على مسافة قريبة لا يزيد عن 250 مترا من بوكس الاتصالات، ولكن رغم ذلك يعانون كثيرا من عدم توافر الإنترنت بسرعات مناسبة وأحيانا غير موجودة بالمرة.
ووجه عضو مجلس النواب، على الدين النجار، حديثه لوزير الاتصالات :" تحمل مسئولية الاتصالات وعليكم ان توفر لهم الانترنت".
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