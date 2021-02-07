ماذا يفعل محمد صلاح عندما يواجه السيتي ؟!

يحل اليوم مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي ليفربول في الأنفيلد ،في الجولة 23 من الدوري الأنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف علي ملعب الانفيلد معقل الريدز.

وتبث beIN SPORTS 2 HD أحداث اللقاء المرتقب بين ليفربول ومانشيستر سيتي في إحدى كلاسيكيات الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يدخل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، على رأس قائمة الفريق المشارك في المباراة، ونتسعرض أهداف الفرعون المصري أمام السيتي في مختلف البطولات:

أول هدف في الدوري الأنجليزي في 14 يناير 2018، من خلال خطأ تمريرة حارس السيتي وتقدمة للأمام عن المرمي ،ليقتنصها الفرعون الصغير ويسجل منها هدف بطريقة رائعة من نصف الملعب، لتنتهى المباراة (4/3) للريدز.

ثاني هدف في ربع نهائي دوري الأبطال 14 أبريل 2018، عندما مررها له البرازيلي فريمينو ليحرزها الفرعون بيسارة علي يسار الحارس، لتنتهي المباراة (3/0) للريدز.

ثالث الأهداف في عودة ربع نهائي دوري الأبطال 10 أبريل 2018، عندما تصدي الحارس لأسد الترينجا، وتبتعد علي يسار الحارس ويسطها صلاح من أعلي مدافع السيتي.

رابع أهدافة في الدوري الأنجليزي 10 نوفمبر 2019"، من خلال عرضية من الصغير أرنولد، ويضعها برأسية علي يسار الحارس لتنتهي المباراة (3/1) للريدز.

خامس أهدافه في الدور الأول لموسم 2020/2021، من ضربة جزاء تحصل عليها أسد الترينجا، ليسجلها صلاح باتقان علي يسار الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل الأجابي (1/1).

يحتل الليفر المركز الرابع، برصيد 40 نقطة، خلال 22 مباراة في الدوري الأنجليزي الممتاز، بعد تأخرة عن متصدر الدوري بسبعة نقاط، في حين يحتل ضيفة صدارة الدوري برصيد 47 نقطة، خلال 22 مباراة .

فيما يحتل السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 47 نقطة جمعهم الفريق اللندني من 21 مباراة خاضها رفاق محرز، سجل مهاجمي الفريق39 هدفا في المواجهات السابقة، بينما تلقى الفريق 13 هدفا في لقاءات الفريق السابقة.

تشكيل ليفربول لمواجهة السيتي

ومن المتوقع دخول الريدز بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون - فابينيو- أرنولد- كاباك.

خط الوسط: فينالدوم - تياجو ألكانتارا - هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني.