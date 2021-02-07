ازاي تجيب القاضية في نوير.. تعرف على ثغرات "سد برلين"

ينتظر لاعبي وجماهير الأهلي مواجهة مرتقبة مع العملاق البافاري بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

ويمثل الحارس الألماني مانويل نوير أزمة كبيرة لهجوم النادي الأهلي في المباراة المقبلة، كونه من أفضل الحراس ليس على مستوى العالم فقط، ولكن في تاريخ اللعبة.

وقدم مانويل نوير أداءا مبهرا بالموسم الماضي، استحق عليه الحصول على جائزة أفضل حارس على مستوى العالم، بمساهمته في حصول بايرن ميونخ على الخماسية التاريخية.

أصبح مانويل نوير بعد الموسم الماضي أول حارس مرمى فى العالم يحافظ على نظافة شباكه بنهائي دورى الأبطال وكأس العالم، كما أصبح ثالث قائد يحصد لقب دورى ابطال اوروبا بعد شمايكل 1999 وكاسياس 2014

ويفكر جمهور الأهلي في تأزم المباراة خاصةً مع مواجهة فريق من أقوى فرق العالم، إن لم يكن الأقوى في الوقت الحالي، مما يستدعي ذكريات "القاضية ممكن"، وهدف أفشة في النهائي الأأفريقي الشهير، والذي حسم البطولة للأهلي في الوقت القاتل.

وكما صرح لنا مدرب حراس المرمى المصري الشهير "فكري صالح" فإن مانويل نوير في التعامل مع الكرات الأرضية الزاحفة، ليس على نفس مستوى التعامل مع الكرات العرضية والعالية، فيمكن للاعبي الأهلي استغلال تلك النقطة في التسديدات.

وفقا لبعض التقارير الصحفية فإن مانويل نوير في كثير من المباريات كانت الثقة الزائدة نقطة ضعف في مستوى أداءه، وهو ما يمكن أن يحدث إذا تساهل الفريق بمواجهة الأهلي.

ويلتقي البطلان: الأهلي بطل أفريقيا، وبايرن ميونخ بطل أوروبا، غدا على ستاد الريان بالدوحة، في تمام الساعة الثامنة مساءا.

وأعلنت شركة قنوات bein sports أن المباراة سوف تذاع عبر القناة المفتوحة.

ويدخل النادي الأهلي المباراة والبطولة ككل، بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.