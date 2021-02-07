تنسيقية شباب الأحزاب تطلق مبادرة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين

مبادرة جديدة من تنسيقية شباب الأحزاب
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم.
النائب عمرو يونس أمين عضو مجلس النواب
ووقع النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى وقت سابق قد أعلنت استجابة رئاسة الوزراء، لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية، من خلال طباعة رموز على العملات المعدنية.
وقالت التنسيقية تعليقًا على استجابة مجلس الوزراء لتلك المبادرة:" تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه. وهي المبادرة التي كانت أطلقتها التنسيقية في شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).
وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية في أبريل الماضي، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.
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