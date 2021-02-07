تنسيقية شباب الأحزاب تطلق مبادرة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم.

النائب عمرو يونس أمين عضو مجلس النواب

ووقع النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى وقت سابق قد أعلنت استجابة رئاسة الوزراء، لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية، من خلال طباعة رموز على العملات المعدنية.