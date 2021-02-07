النواب يرفع جلسته بعد إحالة بيان الاتصالات للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعاود المجلس، الانعقاد غدا الإثنين، للاستماع لبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.

وشهدت الجلسة اليوم، إلقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إحالة البيان بمناقشات الأعضاء للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.