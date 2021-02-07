النشرة المرورية : تحويلات مرورية بكوبرى المشير أبو غزالة ومنطقة صقر قريش

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور طريق القناة، للقادم من محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية.

وتابع صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء المتجه إلى الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تشهد أحجام متفرقة بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرزاق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال: أعلى الوراق، وأعلى المرج، أعلى الأوتوستراد والبساتين، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وأشار صابر، إلى أن كافة المحاور والطرق الداخلية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا باستخدام شارعى مراد أو السودان.

وألمح صابر إلى انتشار الخدمات المرورية، فى شوارع ومحاور الجيزة، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات؛ لاستعياب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب محور الأوتوستراد عند منطقة صقر قريش، لوجود بعض الأعمال أسفل الطريق الدائرى، مشيرا إلى وجود عدد من التحويلات المرورية بهذه المنطقة، ناصحا القادم من المعادى ويسلك الدائرى متجها إلى مناطق الجنوب، استخدام طريق كورنيش النيل.

ونوه صابر على وجود بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الأعمال بمحور الفردوس؛ ناصحا بسلوك محور النصر، وكذلك وجود بعض الأحجام أعلى الفنجرى للخارج من الحدائق والزاوية، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر، بتجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واستطرد صابر، بوجود تحويلة مرورية عند النادى الأهلى للقادم من كوبرى المشير أبو غزالة، ومساكن شيراتون، ومتجه لعباس العقاد ومحور النصر؛ نتيجة وجود أعمال إنشاءات لكوبرى سيارات بهذه المنطقة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بأن النازل من كوبرى المشير أبو غزالة يتجه يمينا عند نادى الفروسية، ويخرج على شارع سيتى ستارز، ويخرج منه مرة أخرى لمناطق النصر، مشيرا إلى أن التحويلة المرورية على مسافة 150 متر، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور القاهرة.