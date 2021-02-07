عاجل.. السيسى: أمن الخليج أحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى.

وأكد الرئيس، خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجى فى مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس، على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى أصيل، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومى.

من جانبه، ثمن الحجرف، العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مؤكدًا الحرص المتبادل على تعزيزها، مشيدًا بالدور الاستراتيجى والمحورى لمصر تحت قيادة الرئيس السيسى، فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن جميع قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى.

كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجى، بالحرص المصرى الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الجسام التى تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل فى الشئون الداخلية للدول العربية.