سفير عمان بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوبا فى الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - قدم عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عُمان بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أوراق اعتماده كمندوب دائم للسلطنة لدى الجامعة، إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.





وأكد الرحبى خلال لقاء أبو الغيط فى مقر الجامعة العربية، أن سلطنة عُمان كانت وستظل مع الإجماع العربى فى القضايا الإقليمية والدولية، كما شدد على حرص عُمان الدائم والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح العربية. ومن جانبه، أعرب أبو الغيط عن تقديره لجهود السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة العُمانية، ودعم مواصلة دورها البناء على المستويين الإقليمى والدولى فى دعم السلم والاستقرار وخدمة قضايا الأمة العربية والعمل العربى المشترك. كما أشاد أبو الغيط بجهود سلطنة عُمان وحرصها على مد جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم، مشيراً إلى ما تقوم به عُمان من دعم جهود الدول العربية الرامية لترسيخ دعائم التعاون الدولى فى مختلف المجالات.

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