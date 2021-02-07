الرئيس السيسي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى.

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