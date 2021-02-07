وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور محافظة شمال سيناء

ولمس الوفد من خلال جولاته الميدانية التقدم الملحوظ في الحالة الامنية وبداية مسار الاستقرار، وفي الوقت نفسه لمس تطلعات المواطنين الي المزيد من الإجراءات التي تيسر حياتهم اليومية وتنقلاتهم.
والتقي اعضاء الوفد بمحافظ شمال سيناء وكبار معاونيه من رؤساء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتركز الحوار حول أمرين: اولها عرض الوفد للشكاوى للمقترحات التي تلقاها من المواطنين وتطلعهم للاستجابة لها ، وثانيها رد الجهاز التنفيذي لمسار الإصلاحات ، والمخططات المعنية بتطوير المحافظة وتعزيز الامن والاستقرار.
وتركزت مناقشات الوفد مع مسئولي المحافظة حول مطالب المواطنين في سياق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق في التعويض العادل، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل ، ثم آثر توسعة ميناء العريش البحري والتغيير الجذري الذى سيشمل خارطة المنطقة، وثالثا شكاوى اسر الشهداء والمصابين، ورابعا اثارة بعض المطالب الملحة مثل عودة العمل بالمحكمة والتي توقفت منذ حادث الاعتداء على القضاة، وتيسير إجراءات التنقل.
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