بعد شغلها منصب مفوضة الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية.. القومى للمرأة يهنئ أمانى أبو زيد على فوزها بفترة ولاية ثانية

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة أماني أبو زيد بمناسبة فوزها فى المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمنصب مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة و المعلوماتية و السياحة ( النقل الجوي و البحري و السكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة ) لفترة ثانية ولمدة ٤ سنوات .
واعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الدكتورة أماني أبو زيد بهذا المنصب، مشيرة الى ان فوزها الساحق فى إنتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي لفترة جديدة دليلًا علي النجاحات الكبيرة التي حققتها في كافة المشروعات التنموية على مستوى الدول الافريقية وكفاءتها، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.
يذكر أن الدكتورة أماني أبو زيد انتخبت من قبل رؤساء الدول و الحكومات في عام ٢٠١٧ وأعيد انتخابها لفترة ثانية فى ٢٠٢١ وهي الخبيرة الدولية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وتقلدت العديد من المناصب القيادية في المنظمات الدولية و ترأست منظمات وبرامج افريقية و دولية.
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