نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام انتخابات المحامين الفرعية بمراكز قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظمت العملية الانتخابية، التي انطلقت اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات المحامين الفرعية بقنا، في (9) مقرات؛ بمجمع محاكم قنا وبمختلف المحاكم الجزئية، وذلك لانتخاب النقيب والأعضاء، وتحدد القوانين انتخاب نقيب عن المحكمة الابتدائية، وعضو عن المحكمة الجزئية، وانتخاب محامٍ أقل من (35) سنة ممثلًا للشباب.

ويتنافس على منصب النقيب في فرعية قنا خمسة مرشحين، فيما يتنافس أكثر من (30) عضوًا بالنقابات الفرعية كأعضاء يمثلون النقابات الفرعية بالمراكز.

وتجرى الانتخابات في محاكم قوص، ونقادة ودشنا، ومركز قنا، ونجع حمادي، وأبو تشت وفرشوط، والوقف، وقفط، وذلك وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كوورنا.

وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.