نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير من محامي الأقصر على انتخابات النقابة الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظمت عملية الانتخابات بنقابة المحامين الفرعية بالأقصر، منذ أن فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في التاسعة صباح اليوم، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب ومجلس النقابة، وذلك في ماراثون التنافس على مجالس النقابات الفرعية في المرحلة الأولى لانتخابات الفرعيات بـ 18 نقابة.

وترشح على مقعد النقيب مرشح واحد وهو النقيب الحالي الدوشي شاكر،بينما يتنافس على مقعد عضو الشباب 9 مرشحين، 34 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.

وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بمقر نادي المحامين بالسويس الذي يضم 4 لجان انتخابة لكافة الجزئيات.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المحامين، التي بدأت اليوم، لمدة يوم واحد، على تكون الإعادة يوم 14 فبراير الجاري، نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتضم المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها غدا، والإعادة يوم 15 فبراير الجاري، نقابات: شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.