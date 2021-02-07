"تنسيقية شباب الأحزاب" تطلق مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمالة غير المنتظمة وأسرهم

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم، وذلك ضمن مساهماتها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من العمالة غير المنتظمة.

ووقع النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.

وفي وقت سابق كانت قد أطلقت التنسيقية مبادرة "دواءك عندنا" بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وتسعى المبادرة في إطار هذا التعاون إلى إتاحة الأدوية والمستلزمات المستوردة والمحلية المصرح بها والمتوفرة لدى الشركة بأسعار مخفضة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية التي يوجد بها فروع للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبور سعيد.

