نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يحيل بيان وزير الإتصالات للجان المختصة لدراسته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على إحالة بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، الذي ألقاه بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقادات واسعة لسياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قِبل ممثلي الشعب بمجلس النواب لانقطاع شبكات الهواتف لمحمولة بمختلف أنواعها، فضلًا عن انقطاع شبكة الإنترنت.

وانتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية، قائلًا:" للأسف يضطر المواطنون للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية بسبب تعطل السيستم"، موجها حديثه للوزير:" متى تنتهى عبارة السيستم واقع".

وقال النائب محمد مدينة، إن المشكلة الحقيقة التي تواجه المواطنين، خلال الخدمات الرقمية، تتعلق بأن العنصر البشري ليس مؤهل، قائلا: "دائما يحملون السيستم مشكلة تعطل الخدمات، والسيستم برئ من ذلك ".

وقال مدينة، إن العامة في الشارع المصري أصبحوا يحفظون عن ظهر قلب جملة "السيستم واقع"، مطالبا بإعادة تأهيل العنصر البشري، منتقدًا عدم وجود رقابة على شركات المحمول من وزارة الاتصالات سواء في الفاتورة، أو أداء الخدمة في بعض المناطق.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

