نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: رغم مبادرة الرئيس مازالت صناعة الإلكترونيات حائرة بين وزارتي الاتصالات والصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجهت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بخروج مصر عن الريادة الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن شركة "علي بابا" قامت بعمل مركز بيانات عملاق في السعودية وكذلك شركة جوجل، كما أن بلاد مثل البحرين والسعودية والأردن وإسرائيل تعطي حوافز استثمار للشركات الكبرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصر خارج السباق تماما.

وأضافت النائبة، في تعقيبها على البيان الذي ألقاه الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن المناطق التكنولوجية والتي تم استثمار 2.6 مليار جنيه فيها، إنها تحقق أرباح حسب تصريحات الوزير، ولكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يقول إن شركة واحات السليكون المسئولة عن هذه المناطق، تخسر فأيهما نصدق.

وأكدت عضو إتصالات النواب، أنه من الممكن استغلال منطقة مثل برج العرب لاستضافة مراكز بيانات عالمية عملاقة نظرا لتوافر البنية التحتية.

وتوجهت النائبة بالسؤال عن مبادرة الرئيس لصناعة الالكترونيات والتي تم اطلاقها في 2015، مشيرة إلى أنه ما زالت صناعة الإلكترونيات لا تلقى رعاية وحائرة بين وزارة الاتصالات ووزارة الصناعة، ولم يتم افتتاح معامل اعتماد الإلكترونيات التي تم استيراد أجهزتها بالفعل.

واختتمت النائبة حديثها بالسؤال عن موقف مصر من الكابلات البحرية، وكيف أن هناك مبادرة تسمى bypass egypt لتفادي مرور الكابلات في مصر، مطالبة بوجود آلية تسعير للكابلات، وأن يتعامل القائمون عليها بسرعة شديدة طبقا للمتغيرات مثل ما يحدث في قناة السويس.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

