نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا لحل أزمة العالقين بالخارج بعد قرار الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا عاجلًا لغرفة عمليات وزارة الهجرة لمناقشة أزمة المصريين العالقين في طريقهم لدولة الكويت، بمشاركة السادة أعضاء مجلس النواب: النائب عمروهندي وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والنائب محمود قاسم، والنائبة شيماء حلاوة، وكذلك بحضور اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات المصرية بالخارج، والدكتور مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة والآثار، ورئيس قطاع الشركات السياحية، كما شارك افتراضيا عبر تطبيق "زووم" كل من السيد مينا زاهر والسيد محمد عبد الرازق، من أعضاء مبادرة "خلينا سند لبعض" بالخارج، وأيضا عدد من ممثلي شركات السياحة المصرية بالإمارات.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم الاجتماع بتثمين التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية بالدولة والمصريين بالخارج، مشيدة بحرص السادة أعضاء مجلس النواب على طرح ومناقشة مشكلات المصريين بالخارج من العالقين والمساعدة بمقترحات تنفيذية تتضمن حلولا لعبور الأزمة في إطار يضمن مصلحة المصريين بالخارج، ويحترم قوانين البلد المضيف.

