"الفلاحين" يواصلون الحصاد.. وادي دجلة ضحية جديدة للمحلة بعد الزمالك

حقق غزل المحلة فوزه الثاني علي التوالي علي حساب وادي دجلة في الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز علي استاد الأهلي WE السلام.

أهداف مباراة غزل المحلة ودجلة في الدوري

أحرز عبدة يحيي الهدف الثاني للمباراة الثانية علي التوالي بعد تسجيله لهدف قاتل في مباراة الزمالك السابقة التي أنتهت نتيجتها بفوز زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل عبدة يحيي الهدف في الدقيقة العاشرة من أحداث الشوط الأول بعد كرة عرضية من هشام بلحة من داخل منطقة جزاء وادي دجلة، جهة اليسار قابلها عبده يحيي، بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يسار مرمي الغزلان.

ترتيب غزل المحلة

أرتقي غزل المحلة للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد تحقيق إنتصار اليوم علي وادي دجله، حيث حصد غزل المحلة 14 نقطة من 11 مباراة خاضعها أبناء المحلة، منهم فوزيين في أخر جوالتين، أحدهم علي الزمالك متصدر الترتيب والثاني أمام الغزلان في مواجهة اليوم.

وادي دجلة في مؤخرة الدوري الممتاز

ظل وادي دجلة في مؤخرة جدول الترتيب، برصيد 7 نقاط للفريق من 8 مواجهات خاضها الغزلان، وبذلك أصبح موقف الفريق في جدول الترتيب لا يعبر عن خير لأعضاء ومجلس إدارة النادي.

وخاض غزل المحلة 11 مباراة في الدوري الممتاز حتي الأن، حقق الفريق الفوز في 3 مواجهات منهم أثنين في أخر جولتين في صحوة للفريق، وحقق التعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى 3 هزائم.

سجل مهاجمي المحلة 11 هدفا في مباريات هذا الموسم، بينما تلقى خط الدفاع 13 هدفا في الـ 11 جولة التي خاضعها زعيم الفلاحين في بطولة الدوري الممتاز.