تامر عبدالحميد لـ دوت الخليج عن موقعة البايرن: "الأهلي يستطيع"

أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الأهلي وفريق بايرن ميونخ في قمة الصعوبة.

وقال تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "أن مباراة النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في قمة الصعوبة خاصتاً للمارد الأحمر في ظل مواجهة كبيرة أمام فريق بحجم البايرن.

وتابع حديثه قائلاً: ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل فنحن نمتلك نمازج كثيرة هزيمة أندية كبيرة أمام فرق صغير، ومن الممكن حدوث مفاجأت وينتصرالنادي الأهلي .

واختم قائلاً: أن من المتوقع أن يتألق كل من ايمن اشرف و بدر بانون ومجدي "أفشة" وعمرو السولية وبالطبع حارس المرمي محمد الشناوي.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأثنين أمام فريق البايرن ميونخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يترقب جماهير الساحرة المستديرة هذا الصدام القوي أمام بطل المانيا، ويأمل جماهير القلعة الحمراء نتائج جيدة خاصة أن ليس هذه المرة الأولي التي يتصادم فيها أمام فريق كبير وان الجماهير اعتادت علي المواجهات القوية، على الجانب الآخر يلعب العملاق البافاري من الدور قبل النهائي، كما تنص لائحة البطولة أن يشارك بطل أوروبا من هذا الدور.

بينما فاز الأهلي في المباراة الأولى نتيجة 2-1، بينما فاز فريق بايرن ميونخ في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

وتبث قنوات بي ان سبورت والقناة المفتوحة و كذلك مجموعة قنوات الكأس المباراة بتعليق صوتي لعلي محمد علي علي شبكة قنوات بي ان سبورت، بينما يقوم خليل البلوشي بالتعليق علي المباراة من خلال قنوات الكأس.

قائمة النادي الأهلي تلك البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

قائمة بايرن ميونخ وتضم كل من:

حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان.

الدفاع: سولى، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هرنانديز، ألابا، بونا سار.

الوسط: كيميتش، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا.

