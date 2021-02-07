هدى عبد الستار: سيتم دراسة ملف العقارات المخالفة والمائلة للسقوط بالإسكندرية

زارت النائبة هدى عبد الستار، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهالى سكان عقار كوم الشقافة المائل، للسماع إلى مشاكلهم، والتأكد من توفير إيواء ورعاية كاملة لهم، وتضمنت الجولة أماكن الإيواء، حيث تم تخصيص ثلاثة مدارس لإيواء المتضررين بواقع 150 سرير، كما زارت النائبة موقع العقار المائل.

هدى عبدالستار: سيتم دراسة ملف العقارات المخالفة

وأكدت عضو مجلس النواب، هدى عبدالستار، أنه سيتم دراسة ملف العقارات المخالفة والمائلة للسقوط بالأسكندرية كاملة فى البرلمان، كما ستتقدم بطلب حصر كامل لهذه العقارات من أجل وضع حلول جذرية لإنهاء هذه المشكلة.

هذا واستمعت النائبة هدى عبدالستار، إلى مشاكل الأهالى المتضررين من العقار المائل للسقوط، مشيرة إلى توفير كل سبل الرعاية لهم لحين الإنتهاء من هدم العقار وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم، كما تواصلت النائبة مع جمعية الهلال الأحمر، بعد حصر نواقص الألحفة والبطاطين وغيرها،لاستكمال باقي تجهيزات أماكن الإيواء والمعيشة فى المدارس المخصصة لإقامة الأهالى.

وأشارت عضو لجنة التضامن الإجتماعى، أن الرئيس السيسى، يولى إهتماما كبيرا ،لهذه المشكلة وعلى كافة المسؤلين التنفيذيين فى المحافظة العمل على إنهاء المشكلة فى أسرع وقت، وعمل الدراسات اللازمة، التى تخلص مدينة الأسكندرية ،من هذه المشكلة بشكل جذري حيث تعانى منها منذ زمن بعيد.