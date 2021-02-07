المعركة بدأت.. البايرن يوجه رسالة للأهلي والأخير يرد (صور)

ومن ناحية أخرى، أبرزت الصفحة شعارات جماهير البافاري، وأبرزها "زعيم الجنوب".

ونشرت الصفحة تلك الصورة والتي أبرزت بعض الشعارات الشهيرة لجماهير الأهلي مثل "في التالتة شمال بنهز جبال"، جمهوره ده حماه"، "عالحلوة والمرة معاه".

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع مجموعة من لاعبي الفريقين، وتظهر الدمج بين شعارات جماهير الناديين.

رد النادي الأهلي هو الآخر بنشره لنفس الصورة، وعلق عليها : لدينا تحدي مختلف قبل مباراة الغد بعد ساعة من الآن جاهزين؟؟

صعد الأهلي لذلك الدور بعدما فاز على فريق الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال الأنية، بنتيجة 1-0، بهدف حسين الشحات في الدقيقة ثلاثين من عمر المباراة.

على الجانب الأخر يلعب بايرن ميونخ بداية من الدور نصف النهائي لأن قواعد البطولة تنص على أن بطل أوروبا يلعب من هذا الدور.

ويلعب الأهلي البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الأخر يلعب العملاق البافاري البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان.

الدفاع: سولى، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هرنانديز، ألابا، بونا سار.

الوسط: كيميتش، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا.

الهجوم: ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، دوجلاس كوستا، موتينج، مولر.