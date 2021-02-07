بعد صفاء سلطان.. تعرف على قصص وحكايات الفنانات مع العنف الزوجي

نجوى كرم- ارشيفية
اثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت عن تعرضها للعنف الزوجي لتنتهي قصة زواجها بالطلاق بعدما انجبت ابنتها الوحيدة "اميلي".
لن تكن الفنانة صفاء سلطان هي الاولى التي تتعرض للعنف وإعتداء زوجها عليها، بل هناك العديد من فنانات الوسط الفني اللاتي تعرضن للواقعة ذاتها.
الفنانة المصرية شرين
عانت الفنانة شرين من العنف الزوجي، حيث تعرضت للاعتداء من قبل زوجها السابق، وكشفت في لقاء سابق لها مع الإعلامية هالة سرحان عن مدى الاعتداء الذي كانت تتلقاه من قبل زوجها، ما دفعها إلى الطلاق.
نجوى كرم
وكانت نجوى كرم قد اعترفت بتعرضها للضرب على يد زوجها السابق متعهد الحفلات يوسف حرب خلال فترة زواجهما قبل سنوات طويلة، مشيرة إلى أن ذلك حدث عندما رفعت صوتها عليه لمرة وحيدة، واعترفت بأنّها أخطأت في ذلك لانّ الزوجة لا يجب أن تفعل ذلك طالما أنّ زوجها قادر على حمايتها وتأمينها.
علا غانم
صدمت الفنانة المصرية علا غانم جمهور بعدما أدلت بتصريحها حول ما تعرضت له من ضرب وذل وإهانة أمام أبنائها، وذلك من قبل زوجها، حيث أكدت أن زوجها الثاني اعتدى عليها بالضرب لأكثر من مرة، لكنها كانت ترفض الانفصال عنه لرغبتها في الحفاظ على حياتها العائلية واستقرارها.
تراجعت علا عن فكرتها الأولى واتخذت قرار الانفصال بشكل نهائي، وقالت: "أنا بالنسبة لبناتي مثل أعلى وقدوة ولا يمكن لقدوتهن أن تتعرض للضرب او الإهانة، لذلك كان الانفصال هو الحل الأمثل"
إيمان العاصي
حالوت إيمان العاصي إرضاء زوجها بشتى الطرق وفضلت التفرغ لحياتها الزوجية وإعتزال الفن من أجل بيتها بعد زواجها من رجل الأعمال نبيل زانوسي، مؤكدة أن الحب جعلها تتنازل عن التمثيل، لكن بعد مرور أربع شهور على هذه الزيجة بدأت الخلافات تشتعل بينهما ووصلت إلى إعلان إيمان أن زوجها خطفها، واعتدى عليها بالضرب، وطالبها بالتنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق.
وأكدت إيمان أنها مرّت بتجربة مؤلمة، وتعرضت لإهانة كبيرة خلال فترة زواجها بسبب اعتدائه عليها بالضرب، موضحة أنها ذكريات أليمة من الصعب نسيانها.
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