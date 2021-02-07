بعد صفاء سلطان.. تعرف على قصص وحكايات الفنانات مع العنف الزوجي

اثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت عن تعرضها للعنف الزوجي لتنتهي قصة زواجها بالطلاق بعدما انجبت ابنتها الوحيدة "اميلي".

لن تكن الفنانة صفاء سلطان هي الاولى التي تتعرض للعنف وإعتداء زوجها عليها، بل هناك العديد من فنانات الوسط الفني اللاتي تعرضن للواقعة ذاتها.

الفنانة المصرية شرين

عانت الفنانة شرين من العنف الزوجي، حيث تعرضت للاعتداء من قبل زوجها السابق، وكشفت في لقاء سابق لها مع الإعلامية هالة سرحان عن مدى الاعتداء الذي كانت تتلقاه من قبل زوجها، ما دفعها إلى الطلاق.

نجوى كرم