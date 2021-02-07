طارق التائب يضع روشتة فوز الأهلي علي بايرن ميونخ لـ دوت الخليج

أكد طارق التائب نجم كرة القدم الليبية والعربية أن الأهلي يقدم مستويات ممتازة دائما في بطولة كأس العالم للأندية، نظرا لخبراتة الكبيرة في البطولة التي تجمع أبطال القارات جميعا.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "الأهلي تأهل علي حساب الدحيل القطري بكل سهولة، ومواجهتة أمام بايرن ميونخ ستكون حدث تاريخي لكرة القدم الأفريقية، والأهلي لديه العناصر التي تساعده تقديم مباراة ممتاز أمام بطل أوروبا وأفضل فريق علي مستوي العالم في الوقت الحالي".

وأكمل: "من الطبيعي أن يكون هناك فارق في المستويات الفنية بين الأهلي وبايرن ميونخ، ولكن هذه المباراة ستكون للمتعة أولا للاعبي الأهلي، ثم البحث عن تحقيق المفاجأة والصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية، وهذه المباراة ستساعد في زيادة خبر لاعبي الأهلي في المباريات الكبري أمام الفرق العالمية وستكون له الفائدة عندما يعود إلي المنافسات في الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وزاد: "بايرن ميونخ يحترم جميع الفرق ويقدم مباريات جيدة وجميع المباريات لدي الفرق الألمانية لها أهمية كبري مهما كان حجم المنافس أو البطولة التي يشارك فيها، وهذا ما يميز الفريق الألماني الذي يبحث عن الفوز دائما وتحقيق النتائج الكبيرة دون مراعاه حجم الفرق التي يواجهها".

وأردف: "بايرن ميونخ مثله مثل أي فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ويجب أن يعتمد الأهلي علي سلاح الهجمات المرتدة عن طريق محمود كهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا في الخط الأمامي، نظرا لسرعاتهم الكبيرة وقدرتهم علي مباغتة دفاعات بايرن ميونخ، ويستطيع بواليا الإعتماد علي نقاط ضعف بايرن ميونخ وتسجيل الأهداف بكل سهولة".

واختتم: "خط وسط بايرن ميونخ والهجوم هم السلاح الفتاك لهم ويستطيعوا إحراز العديد من الأهداف ويوجد حلول كثيرة في الخط الأمامي، ويأتي في مقدمتهم المهاجم ليفاندوفسكي، والجناح الطائر كينجسلي كومان، وصانع الألعاب المتميز توماس مولر، ويجب أن تكون طريقة لعب الأهلي دفاعية وتقريب المساحات بين اللاعبين والإعتماد علي الهجمات المرتدة التي سوف تساعد الفريق في تحقيق المفاجأة الكبري والصعود للمباراة النهائية للبطولة".

وتمني التائب أن يستمتع لاعبي الأهلي بالمباراة ويجب إستغلال جميع الفرص التي سوف تأتي للاعبي الأهلي لأن الأخطاء في مثل هذه المباريات تكون قليلة للغاية، وقال أن الأهلي يستطيع تحقيق الفوز ولكن بشرط عدم الخوف من لاعبي بايرن ميونخ وعدم التفكير في نتيجة المباراة.