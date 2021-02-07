برلمانى: رسائل السيسى طمأنة للشعب المصرى وتأكيد لمواجهة كافة التحديات

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس السبت، مع برنامج "الحكاية" للإعلامى عمرو أديب، مضيفا أنها كانت تحمل العديد من التصريحات والرسائل القوية والطمأنة للشعب المصرى بأن القيادة السياسية على دراية بكل طلبات الشعب المصرى والعمل على تحقيقها، وأن هناك إرادة للدولة لاقتحام كافة الملفات ومواجهة المشكلات والتحديات.





وأوضح فهمى، فى بيان له اليوم، أن خطورة الزيادة السكانية على تحقيق التنمية فى مصر، هى رسالة قوية من الرئيس للمواطنين وناقوس لأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين فقط، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تواجهها الدولة المصرية. وأرجع عضو مجلس الشيوخ، أن الأزمة السكانية فى مصر نتيجة ارتباطها بالموروث والوعى الثقافى وخاصة الثقافة الإنجابية وهو ما يستوجب التصدى لمحو الأمية التعليمية والثقافية، خاصة لدى المرأة، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم معدل النمو الاقتصادى بشكل كبير وتشكل عبئا على الدولة، ولن يشعر المواطن بالمميزات الإيجابية للمشروعات القومية التى نفذتها دولة الرئيس السيسى. ووجه النائب، الشكر على مبادرة حياة كريمة التى يتبناها الرئيس السيسى وما تتضمنه فى مرحلتها الثانية من تطوير 1.500 قرية من قرى مصر، لأنها موجهة لـ 54 مليون مواطن، مؤكدا أن السيسى يعمل لصالح دعم واستقرار الدولة وإحداث نقلة كبيرة فى ملف العشوائيات وتطويرها.

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