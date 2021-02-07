صور.. بدء اجتماع تضامن النواب لاستعراض بيان وزيرة التعاون الدولى

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، انعقاد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة بیان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، الذى تم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 20 يناير 2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع.





وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشاد ببيان الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا أنها واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية. وأشار إلى أن المشاط طمأنت النواب حول التدفقات التى تأتى إلى مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى نحو بلغ 9.8 مليار دولار، ثلثه موجه للقطاع الخاص، معربا عن أمله زيادته فى القريب العاجل.

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