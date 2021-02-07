تشريعية النواب تحذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة 38 بمشروع لائحة الشيوخ

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الأحد، على حذف الفقرة الواردة بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتى كانت تجيز له إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها.





يأتى ذلك بعد اقتراح النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، بحذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة 38 بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، لا سيما وأن إضافة أو حذف لجان نوعية يتطلب تعديل تشريعى، لا سيما وصدور لائحة الشيوخ بقانون، وهو الأمر الذى أيده النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأكيده أن أى تغيير يراد إدخاله على اللائحة الصادرة بقانون يستوجب تعديل تشريعى، وعرضه على مجلس النواب. فيما أبدى النائب رضا غازى، اعتراضه على الحذف، خصوصًا وأن إلغاء النص يغل يد مجلس الشيوخ، الأمر الذى رفضة عاطف مغاورى بتأكيده أنه طالما صدرت اللائحة بقانون فيجب لتعديلها بأى شكل من الاشكال العودة لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، مضيفًا: "حتى لائحة مجلس النواب نفسه حال تعديل أى شىء فيها يجب عرضه فى تعديل تشريعى على المجلس".

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