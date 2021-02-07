الرئيس السيسي يتابع التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف (صور)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريفى المصرى الذى يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى برئيس مجلس الوزراء وعددًا من الوزراء والمسؤولين لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه أيضًا بإعادة توزيع مبانى الخدمات الحكومية داخل القرى بتجميعها فى كيانات مركزية حديثة متكاملة وذلك لحوكمة وتطوير إدارتها والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات فى منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المبانى الحكومية المتقادمة والأراضى التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصرى. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالمسئولين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالمسئولين

جانب من الاجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالمسئولين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع مشروع تطوير الريف المصري

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالمسئولين

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