وزارة السياحة تستغل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بإطلاق مسابقة ترويجية في ألمانيا

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من البطولات الرياضية الدولية في الترويج السياحي لمصر، وبمناسبة إقامة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي لبطولة العالم لأندية كرة القدم، أطلقت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مسابقة للمواطنين الألمان بالتنسيق مع منظمي الرحلات في ألمانيا لتوقع نتيجة هذه المباراة.

وأوضح ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أنه سيتم إجراء قرعة بين أصحاب التوقعات الصحيحة لنتيجة هذه المباراة لاختيار اثنين منهم للفوز برحلتين سياحيتين إلى مصر، يقوموا خلالها بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بها للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة.

وأشار ماجد أبو سديره إلى أن هذه المسابقة ستمتد لتشمل أيضًا المباراة النهائية للبطولة فور معرفة الفريقين اللذين يصلان إلى نهائي البطولة، كما تم الاتفاق مع منظمي الرحلات على عرض الفيلم الترويجي "رحلة سائح في مصر" على كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمي الرحلات حتى نهاية البطولة، بالإضافة إلى وضعه على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا وهو ما سيكون له بالغ الأثر في التواجد المكثف للمقصد السياحي المصري وتسليط الضوء على المقومات السياحية به.

وأضاف أن عرض الفيلم سيساهم بشكل كبير في زيادة نسب مشاهدته ويضمن تفاعل رواد هذه المواقع مع الفيلم ومع المسابقة لا سيما وأن أكثر من ٧٠٪؜ من المواطنين الألمان يقوموا بتنظيم رحلاتهم السياحية عن طريق منظمي الرحلات.

جدير بالذكر أن أولى الرحلات السياحية للطيران العارض من السوق السياحي الألماني قد بدأت في العمل بالفعل أمس بوصول رحلتين طيران عارض إلى مدينة الغردقة.