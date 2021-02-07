نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مجلس الشباب المصرى" يختار الصحفية هناء حماد ضمن أفضل ١٠٠ شخصية لعام ٢٠٢٠ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام حزب الخضر المصرى احتفالية بمقر مجلس الشباب المصرى لتكريم ١٠٠ شخصية بيئية ممن قاموا بنشر القيم البيئية وقيم التحضر والسلام.

وأعلن الحزب انطلاق الصالون الأخضر والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات.

وفي احتفالية أقيمت امس سلم الحزب، تم تكريم الصحفية والباحثة فى الشئون الافريقية هناء حماد ومنحها شهادة تقدير، ضمن عدد من الشخصيات العامة والكتاب، من بينهم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، ودكتور وليد بركات مدير عام الفروع في وزارة البيئة، ونبيل محروس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إزرع شجرة، صلاح زكي مراد، الكاتب والباحث، ود. رشا أحمد علي، استشاري البرامج البيئية، وعدد كبير من العاملين والمهتمين بمجال البيئة.