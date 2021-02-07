أبراج جديدة وتقييم الشركات.. وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان حلول مواجهة ضعف الإنترنت

وزير الاتصالات - أرشيفية
قال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة وضعت عدد من الحلول لمواجهة ضعف شبكات الانترنت، وهو الأمر الذى سيساهم في حدوث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وزير الاتصالات: الحلول تتضمن تركيب أبراج محمول
وأكد الوزير عمرو طلعت، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الحلول تتضمن تركيب عدد من ابراج المحمول، بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز تنظيم الاتصالات، والمحليات، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة وذلك للإسراع فى أعمال تركيب الابراج.
وأشار وزير الاتصالات، عمرو طلعت، إلى أن اللجنة أصدرت خلال الشهرالماضي، تراخيص ل 225 برج وجاري العمل مع المحليات لاستخراج 250 برج حتى تمتد الخدمة للمناطق التي تعاني من ضعف الخدمة.
وأوضح عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن من ضمن الحلول التي ستتبعها الوزارة، فكرة الحوكمة والتى تعتمد على القياس الدوري لمستوى الخدمة على مستوي الجمهورية ،ونشر تلك النتائج على موقع الجهاز القومى للاتصالات ،حتى يعلم كل مواطن بمستوي الخدمة ويستطيع ان يختار الشركة التى تقدم خدمة افضل ،من خلال متابعة القياسات علي الموقع.
وأكد على ان الوزارة اتاحت للمواطن حرية التنقل بين الشركات مع الاحتفاظ برقمه دون ان يتعلق ذلك بموافقة الشركة التى يشترك فيها وذلك فى اقل من 24 ساعة طالما سدد اخر فاتورة .
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