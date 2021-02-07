النائب محمد السلاب: جولة الرئيس السيسي بعزبة الهجانة رسالة إصرار وتحدي في مواجهة العشوائيات والمناطق غير الآمنة

أكد النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبة أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، رسالة إصرار وتحدي من الدولة المصرية لمواجهة العشوائيات والقضاء علي المناطق غير الآمنة.

الرئيس السيسي بعزبة الهجانة

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أنه استمرار أيضا لنهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استمع خلال جولته التفقدية بمنطقة عزبة الهجانة شرق القاهرة لشرح توضيحي لخطة أعمال التطوير بالمنطقة والأماكن المجاورة لها، التي تعاني من البناء العشوائي.، ورافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة، يأتي في مقدمتهم وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، ووزير الري والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة.