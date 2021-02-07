عمرو السنباطى: القيادة السياسية حريصة على تحسين جودة الحياة لمواطني المناطق العشوائية

أكد عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنطقة عزبة الهجانة وتفقده أعمال التطوير بها، تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين جودة الحياة لمواطني المناطق العشوائية وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

عمرو السنباطى: عزبة الهجانة ستتحول إلى منطقة حضارية

وأكد عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، أن عزبة الهجانة سوف تتحول إلى منطقة حضارية فريدة بعد الانتهاء من التطوير، بعد أن كانت إحدى المناطق العشوائية في حي مدينة نصر، و التى قام بزيارتها والتي كان يعاني سكانها من العديد من المشكلات.

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، إلى أنه يجري بالمنطقة تنفيذ محور مروري يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس "محور الوفاء والأمل"، وسوف يتم إطلاق اسم "شينزو آبي"، على المحور، حيث يبدأ من المنطقة الحرة وسوق السيارات، داخل عزبة الهجانة، ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس ما يحقق السيولة المرورية والتخفيف على المواطنين، حيث يختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.

عمرو السنباطى يثمن جهود الحكومة بشأن منطقة الهجانة

وثمن عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، جهود الحكومة في نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق تتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للافضل لتلك الأسر والمواطنين.

ولفت عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، إلى أنه دشن حوار مجتمعي لتغيير اسم العزبة بعد أن غير التطوير وجه الحياة فيها و قام اهل الدائرة باختيار اسم حدائق مدينة نصر عبر صفحات السوشيال ميديا - مؤكدا أنه يعتبر مشروع تطوير العشوائيات واحدا من أبرز المشاريع القومية العملاقة التي سوف يسطرها التاريخ المصرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استمع خلال جولته التفقدية بمنطقة عزبة الهجانة شرق القاهرة لشرح توضيحي لخطة أعمال التطوير بالمنطقة والأماكن المجاورة لها، التي تعاني من البناء العشوائي.

ورافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة، يأتي في مقدمتهم وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، ووزير الري والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة.