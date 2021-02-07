وزير الإتصالات يرد علي انتقادات النواب بالاستجابة للملاحظات..والبرلمان يحيل بيان للجان ويرفع جلساته للغد

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير المكاتب، مشيرا إلى أن المستهدف في العام الحالي تطوير 1500 مكتب.

وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن عام 2019 شهد تطوير 800 مكتبا، وكذلك تطوير 800 آخرين في 2020.

وزير الإتصالات بمجلس النواب

وأكد أن مكاتب البريد واحدة من أهم منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما في الريف والقرى والنجوع، وخصوصا تلك التي لا تتحقق فيها باقي الخدمات.

وأعلن الوزير أن عام 2019 شهد توفير 350 صراف آلي، وفي 2020 نفس الرقم، مؤكدا أن المستهدف في العام الحالي 2021 هو الوصول إلى تركيب ألف صراف آلي.

وقال: التغلب على الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، يتم التعامل معه من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد.

ووجه الوزير التحية لرئيس مجلس النواب، لحرصه على مطالبة الأعضاء الالتزام باللغة العربية في الحديث تحت قبة البرلمان.

وأكد علي أنه مع بداية شهر ابريل المقبل سيكون هناك إلتزام على كل مستخرج رخصة عقار جديد، بتوصيل الألياف الضوئية، مثلها مثل باقى المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدا ان الألياف الضوئية ستتعامل معاملة باقى المرافق.

وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية، وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، انه نافذ منذ صدوره، وان أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية. وحول التحول الرقمى، أوضح اننا نعمل على ازدواج المنظومة، وانه جارى توصيل كل الأجهز الحكومية بكابلات الألياف الضوئية.

وحول ضعف خدمة شبكات المحمول، أوضح الوزير، ان خلال الفترة المقبلة، ان هناك عدد من الترددات الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وان حال دخولها سيكون في انفراجة في مستوى الشبكة يشعر به المواطن، كما ان هناك انفراجة أخرى ستكون من خلال زيادة الأبراج.

الرئيس السيسي بالهجانة

وتابع وزير الاتصالات، تم الموافقة على إنشاء 25 برج للشركات في الشهرين المقبلين حتى يمكن للشركات مد الخدمة في مناطق لاتوجد بها شبكة جيدة. وأشار إلى أنه أصبح من حق كل مشغل، الإنتقال من شركة محمول لاخرى بنفس رقمه، دون انتظار موافقة الشركة التابع لها رقمه، طالما مسددا اخر فاتورة لدى شركات المحمول.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفع المجلس أعماله للغد من اجل الاستماع لبيان وزيرة التخطيط، مع إحالة بيان وزير الاتصالات للجان المختثة فيما داعب الأعضاء قبل الرفع بسبب كثرة عدد طالبي الكلمة للتعقيب على بيان وزير الإتصالات قائلا :" ألغي الجلسة علشان ترتاحوا.. الجلسة طويلة جدا وسأنهيها فى الوقت المناسب ".وطالب جبالي ، أعضاء المجلس بحسن استغلال الوقت متابعا :"أرجو الاختصار وأرجوعدم التكرار ".