عاجل.. إقلاع 3 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية وغذائية إلى السودان

جدة - نرمين السيد - أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى، محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة وجامعة الدول العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، وانطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين. ومن جانبه أعرب الجانب السودانى، عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من جانب مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السودانى.

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