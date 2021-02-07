الصحة: 78% نسبة التعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة، فى بيان لها، أن الحالات الجديدة المصابة بكورونا والتى ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، يتم تسجيلها ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 169.106 حالة من ضمنهم 132.054 حالة تم شفاؤها، و9.604 حالات وفاة.