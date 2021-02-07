السفير الروسى : ممتنون لمصر على الاهتمام الكبير بالعلاقات مع موسكو

جدة - نرمين السيد - أعرب جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، عن امتنانه للقيادة المصرية وللزملاء فى وزارة الخارجية على الاهتمام الكبير بالعلاقات مع روسيا الاتحادية، قائلا إنه يأمل فى تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية من أجل حفاظ السلام والتنمية المستدامة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وقال فى كلمته التى نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: " إننا نحتفل الأربعاء المقبل بـ"يوم الدبلوماسية الروسية" حيث يقضى الدبلوماسيون الروس هذا العيد بنشاط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين عن طريق تعزيز التفاهم بين الشعوب وتطوير التعاون واسع النطاق"، مشيرا إلى أنه كان هذا دائما ولا يزال هدفا رئيسيا لسياسة الخارجية لروسيا وجعل وباء فيروس كورونا المستجد هذه المهمة أكثر إلحاحا. وأوضح أن الوكالات الدبلوماسية الروسية فى مصر "السفارة بالقاهرة والقنصليتان العامتان فى الإسكندرية والغردقة" بالكامل تسعى إلى تحقيق هذه المهمة من خلال المساهمة فى توثيق الروابط بين مصر وروسيا، ودعم الصداقة التاريخية بين المواطنين من كلا البلدين، فى الوقت الذى نمتلك فيه القدرات الضخمة لزيادة التفاعل السياسى والتعامل الاقتصادى وتعزيز الروابط الإنسانية.

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