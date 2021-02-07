وزيرة البيئة: الرئيس أكد على تحمل الدولة تكلفة إنشاء بنية إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البنية التحتية لإدارة المخلفات تحتاج إلى 4 سنوات، مؤكدة أن الخطة اعتمدت فى يونيو 2018، وتم ضخ مليار و800 مليون لبناء 80 محطة وسيطة، و4 مصانع، مضيفة: "ونعمل فى البنية التحتية فى 27 محافظة فى وقت واحد".





وتابعت فؤاد، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد: "السنتين ونصف لم يضيعوا هباء، والموضوع كبير جدا ويحتاج لضخ 10 مليارات جنيه لتدور العجلة". ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن البنية التحتية تقوم بها الدولة دون تحمل المواطن أى شىء. وعن المشكلات التى تواجه الوزارة فى هذا الشأن قالت: "كان أمامنا مشكلة النباشين وتقنين أوضاعهم".

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