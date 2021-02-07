التضامن الاجتماعى بالدقهلية: استخراج 4.661 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم

وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج، حيث بدأ العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة واستخراج تلك البطاقات منذ مارس 2020.
وأشار إلى أنه تم استخراج 15 بطاقة إعاقة بسيطة، و63 للإعاقة المتوسطة، و1.488 بطاقة لذوى الإعاقة الشديدة، و3.095 للإعاقة بالغة الشدة من أبناء محافظة الدقهلية، من خلال مكاتب التأهيل فى المنصورة، وطلخا، وأجا، والسنبلاوين، وتمى الإمديد، وميت غمر، ودكرنس، ومنية النصر، والمنزلة، وشربين، وبلقاس.
وأضاف أن المحافظ يتابع أنشطة وخدمات التضامن الاجتماعى بنطاق المحافظة خاصة لجميع الفئات التى تستحق كل رعاية ومساندة، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى والقادرين لتوفير كل ما يلزم هذه الفئات لتقديم أفضل الخدمات لهم.
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